Unwetter in Südfrankreich: Zwei deutsche Verantwortliche des Zeltlagers vorläufig festgenommen

Leverkusener Zeltlager in Frankreich überschwemmt : Zwei deutsche Verantwortliche offenbar vorläufig festgenommen

Foto: AFP/BORIS HORVAT 11 Bilder Überschwemmung in französischem Ferienlager mit Kindern aus Leverkusen

Nîmes Die französische Polizei hat offenbar zwei Verantwortliche der Leverkusener Jugendorganisation St. Antonius in Gewahrsam genommen. 48 Stunden vor der Überschwemmung sollen sie gewarnt worden sein, sagt die Staatsanwaltschaft in Nîmes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich hat die Polizei zwei deutsche Verantwortliche festgenommen. Gegen den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden der Jugendförderung St. Antonius in Leverkusen werde unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Betreibens eines Campingplatzes ohne behördliche Genehmigung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Nîmes der Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit.

Die französische Gendarmerie war mit einer Untersuchung der Umstände der Überschwemmung beauftragt worden. Auch das französische Nachrichtenportal „L’Alsace.fr“ berichtet über den Polizeigewahrsam.

Foto: Uwe Miserius 6 Bilder Leverkusener sammeln für überschwemmtes Ferienlager in Frankreich

Den Beiden wird nach Angaben von Staatsanwalt Eric Maurel zur Last gelegt, „das Leben anderer in Gefahr gebracht zu haben“. Ein Betreuer des Ferienlagers wird vermisst, seit der Campingplatz in Saint-Julien-de-Peyrolas am Donnerstag nach heftigen Regenfällen überschwemmt wurde.

Die Gemeinde wirft den deutschen Betreibern vor, ihren Zeltplatz zu nah an den Fluss Ardèche gebaut zu haben, der sich in ein reißendes Gewässer verwandelte. Die Behörden erklärten, sie hätten die Deutschen 48 Stunden vor dem Drama vor der möglichen Überschwemmung gewarnt. Der Bürgermeister schaltete nach Angaben der Staatsanwaltschaft sogar das zuständige Verwaltungsgericht ein. Dennoch befanden sich noch zahlreiche Kinder und Jugendliche auf dem Zeltplatz, als der Fluss über die Ufer trat.

Bettina Griezmann von der „Jugendförderung Leverkusen“ der St. Antonius Gemeinde weiß derzeit nichts von einer Festnahme, es sei aber richtig, dass die beiden Lagerleiter von der Polizei befragt werden. Solche Befragungen seien in Frankreich nach solchen Unglücken ein „normaler Vorgang“. Ihrer Kenntnis nach sei das Zeltlager von den französischen Behörden abgenommen und genehmigt worden, sagte die Sprecherin.



Zeltlager aus Leverkusen überschwemmt : Erste Eltern holen Kinder aus Frankreich ab

zurück

weiter

Ein möglicher Hintergrund der Befragung der Verantwortlichen könnte auch ein schwelender Rechtsstreit des Vereins mit den lokalen Behörden sein. Dabei geht es offenbar um die Eigentumsrechte der Leverkusener an dem Zeltplatz und um behördliche Genehmigungen.

Die französischen Kleinstadt St. Julien de Peyrolas hat gegen die Wiesdorfer St. Antonius Gemeinde geklagt. Die französische Stadt wirft der deutschen Camp-Leitung Schwarzbauten und ein unzureichendes Abwassersystem vor. Die Leverkusener wehren sich gegen die Vorwürfe. Sie haben einen Anwalt eingeschaltet und einen Brief an Angela Merkel und Emmanuel Macron geschickt. Eine gerichtliche Entscheidung in dem Fall soll Mitte September fallen, sagt die Sprecherin. Dem Zeltlager droht im schlimmsten Fall die Schließung.

Der vermisste Betreuer wird immer noch gesucht - unter anderem ist ein Hubschrauber im Einsatz. Zuletzt sei er auf dem Platz gesehen worden, als er versucht habe, die Kinder in Sicherheit zu bringen, sagte Bettina Gritzmann am Freitagmittag unserer Redaktion. Staatsanwalt Morel sagte, die Ermittler seien in "sehr großer Sorge" um den Vermissten. "Sollte er tot aufgefunden werden, würde die Ermittlung auf fahrlässige Tötung ausgeweitet", betonte er.

Die Kinder haben das Krankenhaus verlassen. Einige Eltern haben sich aus Leverkusen schon auf den Weg nach Südfrankreich gemacht, um ihre Kinder abzuholen. Die ersten Kinder werden schon am Samstag in Leverkusen zurück erwartet.

Nach Angaben der französischen Behörden wurden insgesamt 184 Menschen gerettet, die sich in dem deutschen Zeltlager und auf zwei angrenzenden Campingplätzen aufhielten - darunter 136 Kinder und Jugendliche und 48 Erwachsene.

(heif/das/bu/kess/AFP)