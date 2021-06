Starkregen lässt Wiembach über Ufer treten : Unwetter: 35 Einsätze in 2,5 Stunden

Leverkusen Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen – Feuerwehr und Technische Betriebe der Stadt waren im Nacht-Einsatz, um die Starkregen-Folgen einzudämmen.

Laut Feuerwehr ging es größtenteils um Wasser, das in Gebäude eingedrungen ist, etwa vollgelaufene Keller. Außerdem wurden Straßen in der Stadt überflutet, so etwa Teile der Altenberger Straße in Lützenkirchen. Auch den Wiembach hielt auf Höhe der Wiembachallee in Opladen nichts mehr in seinem Bett. Teile der Allee unmittelbar am Bach wurden überspült.