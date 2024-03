Ausbau des Wupperradweges in Opladen zieht sich 650-Meter-Lücke wird zur Geduldsprobe

Leverkusen-Opladen · Diese Lücke klafft noch länger: Die Stadt zählt in einer Info an die Politik den Verfahrensweg auf, bis die Planungen für den Wupperradweg in Opladen, und somit der Lückenschluss auf 650 Metern Länge, vorangetrieben werden können. CDU-Itzwerth ist „frustriert“.

17.03.2024 , 18:34 Uhr

Anders wär‘ schon schön: Radfahrer, Gassigänger, Jogger haben sich seit Jahren an das Trampelpfadteilstück an der Wupper in Opladen gewöhnt. Foto: Miserius, Uwe (umi)