Mit Bewährtem und neuen Angeboten : Neues Programm der Spielzeit 22/23 vorgestellt

Leverkusen Kulturstadtlev kombiniert in seinem Programm bewährte Sparten mit neuen Angeboten im städtischen Kulturangebot des kommenden Halbjahres.

Man könnte meinen, „Gedankenreisen“ seien in der Pandemie erfunden worden. Tatsächlich haben sie Komponisten und Autoren, Theaterleute und Tanzchoreografen schon immer unternommen. Ein erstaunlich ergiebiges Motto also für die kommende Spielzeit 2022/2023 bei Kulturstadtlev. Gestern wurde das Programm vorgestellt, online gesetzt und der Kartenvorverkauf gestartet.

Nach zwei schwierigen Jahren will die städtische Kultur nun wieder durchstarten, hat – mit Fördermitteln – einen Imagefilm drehen lassen, um das Publikum zurückzugewinnen und neben den bewährten Sparten einige neue Angebote im dicken Programmheft. So gibt es im Konzertbereich neben den je vier Klassiksonntagen der Westdeutschen Sinfonia, den Konzerten Leverkusener Musiker und dem Internationalen Orgelforum eine weitere vierteilige Konzertreihe in Kooperation mit dem Ensemble l’arte del Mondo, dem zweiten Orchester mit Standbein in Leverkusen. Diese Programme würden sehr unterschiedlich sein, Musik aus neuen Blickwinkeln betrachten, wobei Orte, Partner und Orchesterstärke wechselten, fasst Leiter Werner Ehrhardt die wesentlichen Merkmale zusammen.