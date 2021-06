Untersuchung des Nahverkehr Rheinland : Bahnhalt Küppersteg inakzeptabel

Einladend sieht anders aus. Schon 2014 hatte der Haltepunkt Küppersteg eine schlechte Bewertung bekommen. 2020 schnitt er nicht besser ab. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Küppesteg Nahverkehr Rheinland findet extrem viele Schwachstellen an dem Haltepunkt. Auch der S-Bahnhof Rheindorf kommt nicht gut weg in der Untersuchung, die das Unternehmen in Auftrag gegeben hat.