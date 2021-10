SPD Leverkusen : Unterstützung für Eva Lux aus Wiesdorf

Leverkusen Die SPD streitet weiter um die Nominierung einer Landtagskandidatin. Der Ortsverein Wiesdorf stellt sich hinter Eva Lux. Am Dienstag, 5. Oktober, entscheidet die Wahlkreiskonferenz über die Kandidatur.

Für die am morgigen Dienstag stattfindende Wahlkreiskonferenz der Leverkusener SPD zur Landtagswahl bringen sich die Unterstützer der beiden Kandidatinnen in Position. Der Ortsvereinsvorsitzende in Wiesdorf/Manfort, Max Haacke, sieht Eva Lux und nicht Eva Ariane Koepke als geeignete Kandidatin für die Landtagswahl 2022. Beide Frauen kommen aus diesem Ortsverband.