Leverkusen: Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern

Leverkusen Wenn Eltern psychisch krank sind oder/und ein Suchtproblem haben, vertauschen sich häufig die Familienrollen. Da übernimmt das Kind plötzlich Verantwortung, kümmert sich um den Alltag. Hilfe bietet diesen Kindern der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) mit seinem Projekt "Kinder in Krisen".

So auch Alina (Name von der Red. geändert). Weil ihre alleinerziehende Mama schwere Depressionen hat und auf der Couch liegt, sind die schwarzen Vorhänge den ganzen Tag über zugezogen. Wenn die Zehnjährige von der Schule kommt, holt sie ihre beiden kleineren Geschwister aus dem Kindergarten ab, geht einkaufen, macht das Essen, räumt die Wohnung auf. Sie hilft, wo sie kann - ihre eigenen kindlichen Bedürfnisse finden in ihrem Alltag keinen Platz.

Nur einmal in der Woche dreht sich alles um Alina, wenn sie Katharina Brokjans in den Räumen des SkF trifft. Die Fachbereichsleiterin der ambulanten erzieherischen Hilfen ist für das Projekt "Kinder in Krisen (KiK) zuständig - ein Angebot, das Kindern in solch besonderen Belastungssituationen Zeit und Aufmerksamkeit ermöglicht. Die Räume sind hell, lichtdurchflutet durch eine große Glasfront, es gibt Spielecken, Bücher, Basteltische, Chillzonen, eine Hängematte. "Jedes Kind schaut für sich, wie es die Stunde nutzen will", erklärt Katharina Brokjans. "Manche wollen nur malen, andere reden oder spielen.