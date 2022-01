„Individuelle Lösungen gefragt“ : Unternehmerverbände Rhein-Wupper kritisieren Homeoffice-Pläne

Andreas Tressin übt Kritik an Minister Heil. Foto: Verband

Schelte aus Leverkusen für Arbeitsminister Hubertus Heil: Andreas Tressin, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Rhein-Wupper, kritisiert dessen Pläne zu einem Rechtsanspruch auf Homeoffice. „Immer neue Beschränkungen und Einschränkungen gegen die Wirtschaft führen zu immer mehr Belastungen und Bürokratismus und damit zu immer weniger Produktivität in den Unternehmen“, betont er. Ein „suggerierter Generalverdacht“, Arbeitgeber würden sich gegen Homeoffice wehren, sei nicht gerechtfertigt.

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft habe entsprechende Studien analysiert. Ergebnis: Der Homeoffice-Anteil unter den abhängig Beschäftigten dürfte sich 2021 mehr als verdoppelt haben, sagt Tressin. Arbeitgeber wollten Homeoffice in den nächsten Jahren zumindest phasenweise beibehalten.

Heil greife „tief in die Arbeitsabläufe und Strukturen der Betriebe ein. Zur Begründung will er rechtlich Klarheit schaffen. Ich prophezeie, dass ihm dies nicht gelingen wird. Im Ergebnis sind individuelle Lösungen gefragt, die man ausschließlich im Betrieb findet und die im Gesetz in der ganzen Bandbreite möglicher Organisationskonzepte gar nicht abbildbar sind.“