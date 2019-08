Bahnstadt Opladen : PMC Rail holt Wasserschlauch aus

Leverkusen Akademie wässert junge Bahnstadt-Bäume. Vera Rottes ruft zum Nachahmen auf.

Das Grüne Band in der Bahnstadt ist derzeit eher blass gelblich, der Rasen auf dem Areal zwischen Werkstättenstraße und altem Kesselhaus von der Hitze geschädigt. Bäume schützen sich durch Laubabwurf. Damit gerade die frisch gepflanzten Bäume dennoch einen guten Start in ihr neues Leben in der Bahnstadt haben, greifen die Mitarbeiter von PMC Rail zu Schlauch. Das Unternehmen – im Mai fand die offizielle Eröffnung des in Backstein- und Glasoptik gestalteten Gebäudes an der Werkstättenstraße statt – bietet ein internationales Schulungsangebot, bei dem im Jahr rund 1000 Teilnehmer aus aller Welt im Bereich der Bahn-Infrastruktur individuell aus- und fortgebildet werden. Den Standort suchte PMC Rail nicht von ungefähr aus, sondern unter anderem wegen der Eisenbahnhistorie des Areals.