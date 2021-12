Neues Buch erschienen : Mit Toni Blankerts auf der Opladener „Kö“

Autor Toni Blankerts zeigt sein neues Buch über „sein“ Opladen mit dem wunderschönen Aquarell Opladener Gebäude auf dem Titel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Opladen Der Lokalhistoriker hat ein neues Buch verfasst. „Uns Opladen“ ist kein Geschichtsbuch, sondern eine feine Melange aus Anekdoten, Zeitzeugenberichten, Erinnerungen und historischen Fakten.

Alle Wege führen nach Rom. Sagt ein Sprichwort. Viele Wege führen über Opladen. Sagt Toni Blankerts. Der einstigen Kreisstadt hat er ein neues Buch gewidmet. Titel „Uns Opladen – Erinnerungen“. Eine bildschöne ziert den Titel. Eine Art Wimmelbild des 19. Jahrhunderts. „Das Opladen-Tableau von Pfarrer Johann Heinrich Klusemann entdeckte Studiendirektor Rolf Müller, anerkannter Lokalhistoriker, 1961 per Zufall in einer Dachkammer des Opladener Rathauses, die als Stadtarchiv diente“, beschreibt Blankerts. Müller habe herausgefunden, „dass dieses Aquarell von Klusemann der Stadt Opladen für den Stadtverordnetensaal geschenkt wurde und aufgrund der Darstellung offizieller Symbole, Stadtwappen und Alt-Opladener Bauwerke zwischen Juli 1831 und Oktober 1885 gemalt worden sein dürfte“.

Zu sehen sind, mit filigranem Strich aquarelliert, Bielert- und Remigiuskirche, der Friedenberger Hof, die alte Wupperbrücke, eine Stadtansicht mit den hervorragenden Kirchtürmen. Dazu reliefartige Verzierungen. Ein Bild, um darauf spazieren zu gehen.

Info Mit der Geburtsstadt bis heute verbunden Kurzvita Toni Blankerts, Jahrgang 1937, beweist Treue zu seiner Geburtsstadt. In aller Kürze: Seit 1960 ist er Mitglied im DRK-Ortsverein Opladen, führte das Rote Kreuz Leverkusen in den letzten 20 Jahren seines Berufslebens als Kreisgeschäftsführer und leitete das DRK-Alten- und Pflegeheim in Opladen. Seit 1976 ist er Vorstandsmitglied im Komitee Opladener Karneval, kurz KOK, war in den 1970ern Opladener Karnevalsprinz, ist seit Ende der 1990er Jahre Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Opladen. Nur im Herzen Opladens lebt Blankerts nicht, er wohnt mittlerweile in Lützenkirchen. Buch Erhältlich ist das neue Buch unter anderem bei Toni Blankerts selbst, Tel. 02171 51750.

Und genau so will Lokalhistoriker Blankerts das 140 Seiten starke Buch verstanden wissen: ein Stadtspaziergang zwischen Anekdötchen und Zeitzeugenbefragung,

Und von kuriosen Straßennamen. Das Meineidsgäßchen zum Beispiel, im Volksmund so genannt, ist die Verbindungsgasse zwischen Bahnhofstraße und Gerichtsstraße... woher der Name wohl rührt? Oder die „Höhle“ an der Altstadtstraße. Blankerts wirft mithilfe von Zeitungsausschnitten, Fotos und eigenem Wissen einen Blick aufs Straßennetz Opladens von der früheren Steinbrücke über die Wupper bis zur A 3 und auf den Verkehrsknotenpunkt mit Balkanexpress und Linie O.

Der Autor nimmt uns mit auf einen Einkaufsbmmel auf der Opladener Kö(lner Straße), in frühere Modehäuser und Herrenbekleidungsgeschäfte. „Bei Radio Esper standen wir abends vor dem Schaufenster und erlebten die ersten Fernsehbilder, die Herr Esper auf einem Fernsehgerät laufen ließ“, erinnert sich Blankerts an die 1950er Jahre auf der Kölner Straße und zitiert Heide Zensen, die in der Nordstadt aufwuchs: „Fuhr man aus dem Umland nach Opladen, dann fuhr man in die Stadt, eine Stadt, in der man einfach alles bekam.“

In der ehemaligen Kreisstadt wohnten Originale oder zumindest Menschen, die originelle Spitznamen verpasst bekamen, wie der Alumann aus der Neustadt, Bernefelds Aap, dessen Gesicht dem des benannten Tieres ähnlich gewesen sein soll, der Dolle Fritz, der von Frühjahr bis Herbst in einem Erdloch unter der Eisenbahnbrücke nördlich der Ruhlach lebte.