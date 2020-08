Elisabeth-Langgässer-Straße/Ecke Willy-Brandt-Ring in Wiesdof : Unfalltod einer Elfjährigen: Lkw-Fahrer auf Bewährung verurteilt

An der Unfallstelle in Wiesdorf zeigten damals viele Leverkusener ihre Anteilnahme. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Vor dem Amtsgericht in Opladen belastete ein Gutachter den Angeklagten schwer. Der Unfall hätte vermieden werden können, hieß es. Der Lkw-Fahrer will seinen Job Ende des Jahres aufgeben. Die Eltern des Mädchens traten als Nebenkläger auf.

Als am Morgen des 11. Oktober 2019 ein elfjähriges Mädchen von einem Lkw auf der Elisabeth-Langgässer-Straße/Ecke Willy-Brandt-Ring von ihrem Fahrrad gestoßen und überrollt wurde, war die Anteilnahme in der Stadt groß. Das Mädchen starb am Unfallort. Am Freitag musste sich der Fahrer des Lkw wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten. Er bekam eine Gefängnisstrafe auf Bewährung.