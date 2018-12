Polizei ermittelt : Rollstuhlfahrerin (55) bei Unfall schwer verletzt 

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in eine Klinik. Foto: dpa/Lukas Schulze

Manfort (bu) Das Auto einer 24-jährigen Fahrerin hat am Freitag auf dem Mauspfad eine Rollstuhlfahrerin (55) frontal erfasst. Die 55-Jährige wurde durch die Folgen des Aufpralls schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Leverkusenerin in eine Klinik.

Laut Polizeibericht fuhr die Rollstuhlfahrerin um 9.15 Uhr auf dem Mauspfad in Richtung Alte Heide auf der Straße. An einer Fahrbahnverengung kollidierte die Frau mit dem Ford. Einen Hund, der sie begleitet hatte, übergaben Polizisten einer Nachbarin der 55-Jährigen, die in der Nähe wohnt.