Mit Vollgas in den Wendehammer : Unfall nach waghalsigem Fahrmanöver in Leverkusen

Unfall nach waghalsigem Fahrmanöver in Leverkusen

Mit Vollgas in den Wendehammer

Leverkusen/Köln Nach einem halbrecherischen Fahrmanöver auf der Solinger Straße am Montagabend hat die Polizei den Führerschein eines 18 Jahre alten BMW-Fahrers eingezogen.

Er war gegen 19.45 Uhr bei einem Driftversuch, bei dem der Wagen bewusst übersteuert wird, in Höhe der S-Bahnhaltestelle mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen aus der Kurve des Wendehammers gerutscht und gegen einen geparkten Seat geprallt sein. Der 18-jährige, der erst seit drei Tagen im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sein 17 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

In Köln-Porz scheiterte am selben Abend der Driftversuch eines 20 Jahre alten Renault-Fahrers. Sein in einem Kreisverkehr außer Kontrolle geratenes Auto stoppte knapp vor einer 26-jährigen Fußgängerin und ihrem kleinen Kind auf dem Gehweg. Hinzugerufene Einsatzkräfte stoppten den flüchtenden Renault kurz darauf und beschlagnahmten neben dem Kleinwagen auch die Mobiltelefone des Kölners sowie seines 19-jährigen Beifahrers.