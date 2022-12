Betrunken durch Leverkusen Mit 1,4 Promille vier Autos demoliert

Mit rund 1,4 Promille ist in der Nacht zu Samstag auf der Berliner Straße in Steinbüchel ein 18 Jahre alter Leverkusener mit seinem SUV von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte der junge Fahrer laut Polizeibericht gegen 3.30 Uhr kurz vor der Einmündung „An der Fettehenne“ mit seinem Wagen auf einen geparkten Mazda und schob diesen sowie drei weitere Fahrzeuge ineinander. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde dem Mann eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Alkoholkonzentration entnommen. Anschließend beschlagnahmten Polizisten den Führerschein des Fahranfängers. Ihm droht ein Fahrverbot und eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr.