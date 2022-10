Unfall in Leverkusen : Lkw verletzt 72-Jährige schwer

Die Seniorin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Leverkusen Eine Fußgängerin (72) ist am Mittwoch (5. Oktober) auf der Quettinger Straße von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei betrat die 72-Jährige gegen 13 Uhr in Begleitung ihres Enkels (9) an der Verkehrsinsel nahe der Bushaltestelle „In der Dasladen“ die Fahrbahn.

Der 32-jährige Lkw-Fahrer war in Richtung Borsigstraße unterwegs. Der Enkel verletzte sich leicht, da er seine Oma weiterhin an der Hand hielt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(sug)