Unfall in Leverkusen : Lastwagen mit Gefahrgut kommt von Fahrbahn ab und droht umzukippen

Der festgefahrene Lastwagen in Leverkusen. Foto: Feuerwehr Leverkusen

Leverkusen Am Dienstagabend hat sich in Leverkusen ein Lastwagen-Unfall ereignet. In einer stundenlangen Bergungsaktion konnte der Laster befreit werden. Er hatte gefährliche Stoffe geladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen am Dienstagabend zu einem Unfall auf einem Wirtschaftsweg an der Sporrenberger Mühle alarmiert. Ein Lastwagen hatte sich dort festgefahren. Nach Feuerwehr-Angaben war er mit verschiedenen wassergefährdenden Gefahrgütern beladen.

Der Laster war von der asphaltierten Fahrbahn abgekommen und drohte, in einen Graben zu rutschen. Auch das Umkippen des Sattelaufliegers konnte demnach nicht ausgeschlossen werden.

Zuerst wurde der Lastwagen mit einem Autokran angehoben und unterbaut, um ein sicheres Entladen zu möglichen. Da er während des Einsatzes drohte weiter abzurutschen, wurde er zusätzlich gesichert. Um einen möglichen Stoffaustritt beim Umladen auffangen zu können, wurde laut Feuerwehr in dem Arbeitsbereich um den Laster großflächig eine Plane verlegt. Anschließend wurde das Gefahrgut in einen anderen Lastwagen verladen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Gegen 6.15 Uhr wurde der Einsatz vollständig beendet. Insgesamt war die Feuerwehr mit 65 Einsatzkräften und 24 Fahrzeugen im Einsatz.

(mba)