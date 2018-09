Unfall in Leverkusen: Auto fährt gegen Baum

Unfall in Leverkusen

Ein Auto ist am Montagmorgen gegen einen Baum auf der Rathenaustraße in Leverkusen gekracht. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Am frühen Montagmorgen ist ein Auto gegen einen Baum auf der Rathenaustraße in Leverkusen gefahren. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße war bis 10 Uhr voll gesperrt.

Gegen 6.45 Uhr gab es auf der Rathenaustraße in Leverkusen einen schlimmen Unfall. Der Fahrer eines Autos ist aus noch ungeklärter Ursache mit einem Baum am Straßenrand kollidiert und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Person befreien. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.