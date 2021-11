Unfall in Leverkusen : Zwei Schwerverletzte – Solinger Straße gesperrt

Leverkusen Bei einem Unfall auf der Solinger Straße sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Die Fahrerinnen in den jeweilgen Autos wurden schwer verletzt. Die Straße ist in beide Richtngen gesperrt.

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag auf der Solinger Straße in Leverkusen in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem VW Fox zusammengestoßen. Sie und die Fahrerin (48) des VW erlitten schwere Verletzungen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert die Spuren. Die Solinger Straße wurde laut Polizeibericht in beide Richtungen gesperrt.