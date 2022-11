Zwischen Leverkusen und Köln-Mülheim A3 in Richtung Oberhausen nach Unfall gesperrt – zehn Kilometer Stau

Es gibt Staus in beide Richtungen. Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle zweispurig vorbeigeführt. „Die Anschlussstelle Köln-Mülheim ist in Fahrtrichtung Oberhausen noch gesperrt“ meldet die Polizei gegen 13 Uhr.. Aufgrund der „umfangreichen Bergungsmaßnahmen“ sei mindestens bis zum Nachmittag mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.