Vandalismus : Dauerrot am Kinopolis-Kreisel

Unbekannte reißen die Druckschalter an der Fußgängerampel ab. Stadt reagiert.

Offenbar ein kleinen Scherz zum Wochenstart erlaubten sich Unbekannte jetzt am Kinopolis-Kreisel. Dort ist seit geraumer Zeit wegen des Umbaus des Wiesdorfer Busbahnhofs eine Baustellen-Fußgängerampel eingerichtet. Wer dort grün haben möchte, muss dies per Knopfdruck anfordern. Ging aber am Montagmorgen gar nicht, denn statt des vertrauten „Signal kommt“, was nach Knopfruck auf den Taster erscheint, war kein Taster mehr zu finden, auf den Fußgänger hätten drücken können.

An den gelben „Drückern“ an der Mittelinsel und auf der Kinopolis-Seite waren die Kunststofftaster abgerissen worden. Es standen nur noch lose Drähte aus der Ampel-Vorrichtung heraus. Hieß: Wer am Morgen als Fußgänger über den Kreisel wollte, und das bei Grün, der konnte sich die Beine in den Bauch stehen, denn die Ampel zeigte Dauerrot. Unter anderem wollten am Montag auch eine ganze Schulklasse die Straße an der Stelle überqueren. Ein Umweg hätte über die Y-Brücke und durch die Rathaus-Galerie geführt. Den wollten viele Fußgänger aber offenbar nicht auf sich nehmen, sondern kreuzten die Straße bei Rot.