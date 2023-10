Leverkusener FDP fordert: Stadt-Umlage für Landschaftsverband senken

Die Leverkusener Liberalen fordern den LVR auf, seine Ausgaben und seine Aufgaben zu überprüfen, „da wir im LVR insgesamt von einem Haushaltsvolumen von mehr als 3,5 Milliarden Euro sprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dieses Geld werde von den Kommunen erbracht. „Hier ist Aufgabenvielfalt und damit einhergehend eine aufgeblähte Verwaltungsstruktur in den vergangenen Jahren immer weiter aus dem Ruder gelaufen“, heißt es in der Mitteilung der Leverkusener FDP-Ratsfraktion weiter.