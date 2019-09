Ulrike Rosenbach, Johanna Reich und Mwangi Hutter : Neue Ausstellung im Erholungshaus

Ulrike Rosenbach, Johanna Reich und das Künstler-Duo Mwangi Hutter zeigen ab Sonntag Werke zu Identitäten.

Die Themen Identität und Genderrevolution ziehen sich als roter Faden durch die Spielzeit 2019/2020 bei Bayer Kultur. Die erste Saison-Ausstellung im Erholungshaus gibt genau dazu Anregungen und Denkanstöße. Ulrike Rosenbach war bereits in den frühen 1960er Jahren Teil der Aufbruchbewegung und griff als eine der ersten in der Klasse Joseph Beuys die Frage auf: „Wo stehen eigentlich Künstlerinnen?“ Die Pionierin der Performance- und Medienkunst und eine der wichtigsten feministischen Künstlerinnen bestimmt diese Schau. Einerseits mit ihren eigenen Arbeiten aus den frühen Jahren bis heute, und andererseits durch das, was sie als Professorin in Saarbrücken an ihre Schülergeneration weitergegeben hat.

Die Ausstellung „Identitäten“ wird am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr im Erholungshaus, Nobelstraße 37, eröffnet und ist dort bis 5. Januar an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Geöffnet auch in der Leverkusener Kunstnacht am 11. Oktober von 18 bis 24 Uhr.

Johanna Reich, die nach Ablauf dieser Präsentation eine eigene Ausstellung im Kunstverein Leverkusen haben wird, interessierte sich unter anderem für das Leben von Künstlerinnen, von denen jedoch nur wenige in die Kunstgeschichte aufgenommen wurden. Sie schuf ein kleines Who is Who mit einer Reihung von Polaroid-Fotos und Kurzbiografien im selben Format. Die Schrift ist so klein, dass sie nur mit größter Mühe zu lesen ist. Das passt zu den vergessenen Frauen, denen nicht mal ein Wikipedia-Einrag gewidmet wurde, was Johanna Reich im Zuge ihrer Arbeit nachholte. Eine große Projektion an der Wand zeigt, wie das erst ganz blasse Bild im Entwicklungsprozess innerhalb von zwei Minuten an Kontur gewinnt. Für sie ist es Sinnbild der Situation, in der sich diese Künstlerinnen des 18., 19. und noch 20. Jahrhunderts behaupten mussten.