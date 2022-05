Nationalteam zu Gast : Ukrainische Fechter trainieren in Leverkusen

Leverkusen Ukrainische Fechter gehören zur Weltklasse. Doch lässt ihnen der Krieg im Heimatland keinen Raum für ihren Sport. Noch bis Ende des Monats trainieren sie gemeinsam mit den Fechtern des TSV Bayer 04.

Wer derzeit beim TSV Bayer 04 Leverkusen beim Fechttraining an der Kurt-Rieß-Halle zuschaut, wird als Außenstehender nicht viel Außergewöhnliches bemerken. Außer vielleicht, dass die Halle etwas voller ist als sonst und dass mehr englisch gesprochen wird als üblich. Im Fechtkeller der Herbert-Grünewald-Halle sieht es da im wahrsten Sinne des Wortes schon anders aus: Dort sind Feldbetten aufgebaut, im Flur darüber steht ein großer Kühlschrank, der eigentliche Besprechungsraum wurde zum Speise- und Aufenthaltsraum umfunktioniert. Hintergrund: Seit Anfang April sind zehn Degenfechter der ukrainischen Nationalmannschaft zu Gast beim TSV, da sie in ihrer Heimat im Kriegsgebiet derzeit keine Trainingsmöglichkeiten haben.

Über einen in Essen arbeitenden ukrainischen Trainerkollegen, an den sich die ukrainische Sportdirektorin gewandt hatte, wurde der Kontakt nach Leverkusen vermittelt, berichtet Pressesprecher Uwe Pulsfort. „Hilfreich war dabei sicherlich, dass der Essener Trainer mit dem Leverkusener Stützpunktleiter Dieter Schmitz und dessen Frau gut bekannt ist.“

Für das osteuropäische Team stand und steht mit Weltcups und WM-Qualifikationen sportlich einiges auf dem Spiel – allerdings ist das kein Vergleich zu dem, womit sie außerhalb des Sports konfrontiert werden. Igor Reizlin beispielweise, Bronzemedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Tokio , kam komplett ohne Ausrüstung in Leverkusen an. Sein Equipment war von einer Bombe zerstört worden. Er selbst und sein Haus sind verschont geblieben – das der Nachbarn nicht.

Die Top-Fechter sind ganz normal in das tägliche Bayer-Training eingebunden. Darüber hinaus absolvieren sie zusätzliche Einheiten. Die Leverkusener Sportler profitieren ihrerseits von den neuen Trainingspartnern: „Das sind absolute Weltklasse-Athleten. Beim Weltcup in Paris haben sie trotz der widrigen Umstände Bronze gewonnen“, berichtet Dieter Schmitz. Für die TSV-Fechter, die mit dem deutschen Team in Paris Platz 13 belegt hatten, also eine perfekte Möglichkeit, sich permanent mit der sportlichen Spitze zu messen. So auch beim kurzfristig anberaumten Benefiz-Turnier in der Kurt-Rieß-Halle, das im U23-Bereich Leverkusen und bei den Senioren die Ukraine gewinnen konnte.