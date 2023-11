EM-Qualifikationsspiel zwischen Ukraine und Italien in Leverkusen Ukraine vs. Italien – starke Solidaritätsgesten in der BayArena

Am Ende hat das 0:0 gegen Italien fürs EM-Ticket nicht gereicht für die ukrainischen Fußballer in der BayArena, die am Montagabend als Heimspielstätte für die ukrainische Mannschaft diente. Es bleiben noch die Play-offs. Und was im Stadion auf der Gefühlsebene vielleicht noch mehr zählte: die Solidaritätsbekundungen. Die italienischen Spieler applaudierten während der Nationalhymne der Ukraine, zeigten auch später noch Sympathie. Und auch für die jungen Spielerbegleiter war es wohl ein besonderer Abend.