Für Fußball-EM-Qualifikation treffen Ukraine und Italien aufeinander Erstes Länderspiel nach sechs Jahren in Leverkusen

Die BayArena wird am Montagabend zum entscheidenden Ort in Sachen Fußball. die Ukraine und Italien spielen im Leverkusener Stadion um die EM-Qualifikation. Oberbürgermeister Uwe Richrath schickt vorab Willkommensgrüße an beide Fans. Fans beider Nationen willkommen. Die BayArena fungiert als Heimspielort für die Ukraine. „Aufgrund des russischen Angriffskrieges kann die Ukraine ihre Heimspiele nur im Ausland durchführen. Einer entsprechenden Anfrage des ukrainischen Verbandes hatte Bayer 04 Leverkusen zugestimmt. Damit findet seit sechs Jahren erstmals wieder ein Länderspiel in Leverkusen statt“m, fasst Stadtsprecherin Julia Trick zusammen. „Es freut mich sehr, dass Bayer 04 sich bereit erklärt hat, die BayArena für dieses Länderspiel mietfrei zur Verfügung zu stellen“, betont Richrath. „Das ist ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, der die Stadt Leverkusen durch die Städtepartnerstadt mit Nikopol eng verbunden ist.“ In Leverkusen und der Region lebten viele Fans beider Mannschaften. Die Stadt „hofft auf ein spannendes und faires Spiel, das für beide Länder mit Blick auf die EM-Teilnahme im kommenden Jahr so wichtig ist.“