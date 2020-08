Unwetter in Leverkusen : Überschwemmung: Willy-Brandt-Ring gesperrt

Leverkusen Punktuelle Gewitter hielten die Feuerwehr am Freitagabend auf Trab. Unter anderem sorgte Starkregen für die zeitweise Überflutung des Willy-Brandt-Rings.

Die Sommerwetterkapriolen schlagen derzeit sehr punktuell zu. So am Freitagabend. Gegen 20.30 Uhr ging in Wiesdorf und Manfort ein Gewitter mit so heftigem Starkregen nieder, dass der Willy-Brandt-Ring in Höhe der Eisenbahnbrücke und in Höhe Stixchesstraße überschwemmt wurde. Die Einsatzkräfte mussten die Hauptverkehrsstraße komplett sperren.