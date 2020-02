Überfall : Unbekannter riss Arzt-Besucher Goldkette vom Hals

Polizeieinsatz im Ärztehaus. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wiesdorf (bu) Ein Besucher des Leverkusener Ärztehauses (39) ist am Mittwoch von einem Unbekannten beraubt worden, als er in den Aufzug steigen wollte. Der etwa 25-jährige Räuber riss seinem Opfer eine Goldkette vom Hals und flüchtete in Richtung Busbahnhof.

