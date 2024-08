Quote in Leverkusen niedrig U3 – nur jedes vierte Kind wird betreut

Mehr als 90 Prozent aller Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland verzeichnete eine positive Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren. Im bundesweiten regionalen Vergleich lagen 2023 die kreisfreie Stadt Rostock (Mecklenburg-Vorpommern), der Landkreis Börde und der Landkreis Wittenberg (beide Sachsen-Anhalt) mit jeweils 63,3 Prozent an der Spitze der U3 Betreuungsquoten 2023. Am niedrigsten war die Quote mit 15,7 Prozent in der Stadt Frankenthal (Rheinland-Pfalz). Die Betreuungsquote ermöglicht einen Vergleich des regionalen Versorgungsgrads. Sie gibt die Anzahl der betreuten Kinder je 100 Kinder der gleichen Altersgruppe in der Bevölkerung an.