Weltmeister bei Wettbewerb des Turnclub 72 Leverkusen Im Rhönrad trifft Ästhetik auf Körperbeherrschung

Dabei traten Anfänger, Fortgeschrittene und alte Hasen in fünf Kategorien gegeneinander an. Die Organisatoren um Abteilungssprecher Stefan Krampf geben passionierten, aber körperlich zart in die Jahre gekommenen Rhönrad-Athleten so nochmals eine Bühne. „Viele Ältere, die nicht mehr in der Bundesklasse turnen können, zeigen hier, was sie können“, erläuterte er. Schließlich trainierten sie sich Figuren, Technik und zur Musik passende Choreografien über Jahre an. „Rhönrad-Turnen ist eine Sportart, die sehr speziell ist, und man muss unheimlich viele Dinge mitbringen.“ Das gehe von Kreativität über Kraft hin zur Anmut und Akrobatik.