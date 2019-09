Bayer 04 : Turnier für Sportler mit Handicap

Wettkampf am Kurtekotten und Begegnung mit Bayer-Legende Stefan Kießling.

(RP) Sie kamen aus ganz NRW, die Freude war ihnen an den Gesichtern abzulesen: Die rund 300 Teilnehmer an der 9. Auflage des „Einfach-Fußball“-Turniers für Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung genossen die Zeit im Jugendleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen und in der BayArena in vollen Zügen.