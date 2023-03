Nach Brandstiftung in Sporthalle in Leverkusen-Schlebusch Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Verdächtige

Leverkusen-Schlebusch · Der Brand in der Turnhallen an der Gesamtschule in Schlebusch hatte Anfang Januar einen Großeinsatz der Feuerwehr hervorgerufen. Die Polizei fand vor Ort Hinweise auf Brandstiftung, unter anderem DNA-Spuren. Jetzt stehen vier junge Männer unter Verdacht.

15.03.2023, 12:27 Uhr

Das Feuer richtete in der Sporthalle in Schlebusch große Schäden an. Noch ist offen, ob die Stadt sanieren wird oder abreißen muss. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bei der Ermittlungen zum Feuer in der Turnhalle der Gesamtschule Schlebusch geht es offenbar weiter voran. „Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung richten sich mittlerweile gegen vier Beschuldigte – alle Heranwachsende“, berichtet die Staatsanwaltschaft Köln auf Anfrage.