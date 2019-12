Weihnachtsmarkt und verkaufsoffener Sonntag : Süßer die Blechbläser nie klingen – Turmmusik zum Kaufsonntag

Opladen Zum Advents-Shopping luden zeitgleich die Opladener und die Schlebuscher Händler ein. Verband zum Weihnachtsgeschäft: Es ist noch Luft nach oben.

Alle Augen nach oben. Die Ohren am besten auch. Denn während unten Linienbusse und Autos für gewöhnlichen, und in dem Moment störenden, Straßenlärm sorgten, kamen am späten Sonntagnachmittag von oben fast schon himmlische Klänge. Das traditionelle Turmblasen vom Umlauf unterhalb der Kirchturmspitze von St. Remigius ist seit Jahren ein Hinhörer. In diesem Jahr auch Hingucker, denn viele zuckten ihr Handy und filmten das Mini-Konzert der Blechbläser. Andere summten mit. Zwischendurch gab es Applaus für „Transeamus“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und Co.. Eine treue Fangemeinde hatte ihre Adventseinkäufe am verkaufsoffenen Sonntag in Opladen, der zeitgleich mit dem in Schlebusch lief, unterbrochen, um den besinnlich-schönen Klängen von oben zu lauschen.