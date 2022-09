Nach der Leichtathletik-EM in München : TSV empfängt Leverkusener Medaillengewinner

Leverkusen Konstanze Klosterhalfen, Europameisterin über 5000 Meter, und Bo Kanda Lita Baehre, Vize-Europameister im Stabhochsprung, erzählen bei der kleinen Feier noch mal von den magischen Momenten in München.

Die offiziellen Glückwünsche überbrachte an dem Nachmittag TSV-Geschäftsführerin Anne Wingchen, da der Vereinsvorsitzende Klaus Beck erkrankt war. Freude und berechtigter Stolz waren bei Bo und „Koko“ gut zehn Tage nach der EM noch förmlich zu spüren. Obwohl beide gesundheitlich angeschlagen sind. Bo Kanda Lita Baehre kam auf Stützen, nachdem er sich bei den True Athletes Classics im Manforter Stadion den Fuß geprellt hatte, Konstanze Klosterhalfen laboriert an einer Mandelentzündung.

Wenn Klosterhafen vom „magischen Abend“ in München berichtet, sind Erinnerungen und Emotionen sofort präsent. „Das war eine unglaubliche Stimmung“, berichtet die Läuferin. Dabei war der Start in die Wettbewerbe nicht optimal. Nach Platz vier über die 10.000 Meter war ihr Vater schon wieder abgereist, weil es aus dem sportlichen Umfeld hieß, „Koko“ laufe die 5000 Meter vier Tage später nicht mehr. Es kam anders. „Ich wollte auch nochmal vor so einer Kulisse laufen, wie sie in den Tagen nach dem 10.000 Meter-Lauf herrschte“, nennt sie ihre Motive. So machte Vater Bernd sich aus dem Rheinland zurück auf den Weg nach München. Diesmal lief es für Klosterhafen perfekt: „Ich war ganz bei mir, habe mich gut gefühlt.“ Vor einer frenetisch anfeuernden Kulisse zeigte sie einen unglaublichen Wettkampf, das Ergebnis ist bekannt.