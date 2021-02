Online-Sport in Leverkusen : So bleiben Familien im Lockdown fit

Online gehen, zugucken, mitmachen – so wirbt der TSV. Foto: TSV Bayer 04

Leverkusen Online in Bewegung: Der TSV Bayer 04 lädt zum „Active-Family-Weekend“. „Wir wollen Groß und Klein dazu motivieren, sich zu bewegen, und trotz oder gerade wegen Corona etwas für die Gesundheit zu tun“, sagen die Veranstalter.

Am Samstag/Sonntag, 6./7. Februar, stehen beim TSV Bayer 04 die Familien im Mittelpunkt. „Active-Family-Weekend“ heißt das Online-Angebot, das sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche richtet. Mit dem Familientag spricht der Verein nicht nur Vereinsmitglieder an, sondern alle, die unter Anleitung zu Hause Sport treiben möchten. Auch die regelmäßigen Angebote werden weiter ausgebaut.

„Wir wollen Groß und Klein dazu motivieren, sich zu bewegen, und trotz oder gerade wegen Corona etwas für die Gesundheit zu tun. Sport hilft ja erwiesenermaßen, das Immunsystem zu stärken“, erläutern die Verantwortlichen ihr Ziel.

Am Samstag werden Ausschnitte aus dem Bereich Prävention Wirbelsäulengymnastik und Hatha Yoga angeboten, ebenso steht Kinder-Tanz auf dem Programm. Am Sonntag geht es mit Fitness, Zumba, Tabata und Yoga sowie Kinderturnen weiter. Auch zwischen den Einheiten lohnt es sich dranzubleiben: Die Fitness-Experten aus dem GoFit haben Tipps auf Lager, die sie an Interessierte vermitteln.

Die Veranstaltung läuft öffentlich über Facebook und auf der Homepage des Vereins. „Wir hoffen, dass an diesem Wochenende die ganze Familie gemeinsam Sport treibt und in unsere Stunden reinschnuppert. Die Angebote sind bewusst auf eine halbe Stunde reduziert – somit wollen wir eine möglichst großen Einblick in unser Angebot geben“, sagt Sandra Felder aus dem Bereich Fitness & Health.

Neben dem Aktionswochenende füllt sich auch der virtuelle Wochen-Stundenplan des TSV Bayer 04. Sowohl im Bereich Fitness als auch im Kindersport gibt es Live-Streams, bei denen die Trainer den Teilnehmern unmittelbare Rückmeldungen geben. Im Angebot sind zum Beispiel CXWORX, Flow-Yoga oder Core-Workout. Der direkte Kontakt ist auch im Kindersport von großer Bedeutung, wo die Live-Stunden in komprimierter Form, orientiert an bestehenden Sportgruppen bei den gewohnten Übungsleitern, angeboten werden. „Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie ihre bekannten Bezugspersonen behalten“, unterstreicht Jolene Kubeth vom TSV-Kindersport.

Aufgrund der bislang positiven Resonanz soll es auch nach dem Lockdown nicht nur für Mitglieder, sondern auch für Externe Online-Sport geben.

Zu den bestehenden Angeboten gehören inzwischen weit mehr als 200 Videos, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene produziert wurden. Fortgeführt werden auch die von den meisten Krankenkassen bezuschussten Online-Präventionskurse mit Wirbelsäulengymnastik, Hatha Yoga und Funktionalem Training.

Beim virtuellen Stammtisch des vereinseigenen Fitnessstudios GoFit konnten sich Mitglieder mit Trainern, aber natürlich auch untereinander austauschen. Ein weiterer Service für die GoFit-Mitglieder: Sie können sich nun Trainingsgeräte wie Jumper, Langhantelsets und Stepper ohne zusätzliche Gebühren gegen Kaution ausleihen.

Nähere Informationen zum TSV gibt es unter https://www.tsvbayer04.de/corona/familyweekend/

