Großes Sommerfest mit Vereinsjubiläum TSV Bayer 04 – 120 Jahre Sport in Leverkusen

Wer heute etwas bewegen will, richtet Petitionen auf entsprechenden Online-Plattformen ein. Vor 120 Jahren war „online“ noch nicht erfunden. Unterschriften zu sammeln, das ging quasi noch von Hand. Und so hat es auch Wilhelm Hausschild gemacht. Er ging auf Signaturenjagd unter Kollegen und legte am 27. November 1903 der Bayer-Direktion 170 Unterschriften vor. Mit der Bitte, „die Gründung eines ,Turn- und Spielvereins der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.‘ zu unterstützen.“ So fasste der Bayer-Konzern im Buch „Meilensteine“ zum 125. Unternehmensgeburtstag 1988 die Geburtsstunde des TSV Bayer 04 Leverkusen zusammen.