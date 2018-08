Trotz Hitze laufen Gasbrennerarbeiten auf Friedhöfen

Leverkusen Wie die Stadt Löwenzahn und Co. zu Leibe rückt, irritiert Bürger. Brandgefahr besteht laut Verwaltung dadurch nicht.

Das war dem Bergisch Neukirchener doch eine Nummer zu heiß. Als er dieser Tage mittags ein Nickerchen machen wollte, drang ihm Brandgeruch in die Nase. „Der kam vom nahegelegenen Friedhof“, erzählt der RP-Leser. Auf einem Erkundungsgang entdeckte er Arbeiter, die auf den Friedhofswegen mit dem Gasbrenner gegen das Unkraut vorgingen. „Bei der Hitze. Das ist doch gefährlich. Gerade jetzt, wo überall gewarnt wird, dass Besucher auf den Gräbern ja keine Grablichter anzünden sollen“, sagt der Bergisch Neukirchener irritiert. Er habe bei der Stadt nachgehakt, da hieß es, das sei kein Gasbrenner. „Das können die mir aber nicht erzählen, ich bin Handwerker, ich weiß, was ein Gasbrenner ist.“ Zudem hätten die Männer auf dem Friedhof gesagt, dass sie Unkraut „wegbrennen“.

Dennoch: Ob der Trockenheit schaut Hammer ein paar Mal am Tag auf den Wetterbericht, hofft, dass am Ende des Tunnels Regenwolken auftauchen. „Ich muss sagen, so eine langanhaltende Trockenheit habe ich noch nicht erlebt.“ Für ihn ist klar: „Dadurch wird es an Bäumen und Pflanzen in der Stadt Schäden geben.“ Wie hoch das Ausmaß ist, sei aktuell schwer zu sagen. Das sehe man vielleicht erst im Frühjahr, wenn die Bäume dann nicht mehr ausschlagen.