Kultur in Leverkusen am 9. Oktober : Trotz Corona: 45 Orte bei der Kunstnacht

Leverkusen Die 16. Leverkusener Kunstnacht geht am 9. Oktober an den Start – und auch nur mit kleinen Einschränkungen. Abstand, Mundschutz und Händedesinfektion sind natürlich vorgeschrieben beim Kunstspaziergang durch die Stadt.

Erstmals lädt die vor zwei Jahren im Schlebuscher Herkenrathof eröffnete Galerie Scivola das Kunstnachtpublikum ein. Zu sehen sind Frauenbildnisse der Berliner Malerin Elvira Bach. In der Stadtbibliothek Leverkusen präsentiert die Elterninitiative „Inklusion Hier & Jetzt“ märchenhafte Bilder in Hand- und Fußabdrucktechnik. Die Evangelische Kirchengemeinde Opladen ist erstmals dabei und das gleich an allen drei Standorten: Bielertkirche, Quettingen und Lützenkirchen. Es gibt Kunst, beziehungsweise kreative Mitmachangebote in Verbindung mit Musik. Mustafa Janan lädt in der Malschule KreativWerk (Auestraße) zur Teilnahme an einem Lifepainting ein und in ihrer Schneiderschule (Kölner Straße) lässt sich Atelierleiterin Petra Brodhag über die Schulter blicken. In der restaurierten Feuerwache in der Neuen Bahnstadt Opladen präsentieren mehrere Künstler Skulpturen, Fluidart, Beton-Objekte und Malerei.