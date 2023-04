Schnäppchen aus Leverkusen Trödelspaß bei Sonnenschein in Bürrig und in Opladen

Bürrig/Opladen · Trödelspaß gab es am Samstag gleich in zwei Stadtteilen: In Bürrig und in Opladen lockten private Händler ihre Kunden bei Sonnenschein und milden Temperaturen an die Stände.

23.04.2023, 13:17 Uhr

Auf der Trödelmeile in der neuen Bahnstadt herrschte am Samstag reger Betrieb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Auf der Trödelmeile mitten in der Parkanlage der Neuen Bahnstadt Opladen boten 80 Privatleute Gebrauchtes an, vier Leverkusener Unternehmen präsentierten Produkte und Dienstleistungen.