Schnäppchen locken in Leverkusen : Kindertrödel und Benefizauktion am Sonntag auf Gut Ophoven

Kindertrödel und Benefizauktion am Sonntag auf Gut Ophoven

Schnäppchen locken in Leverkusen

Leverkusen Die Veranstalter vom Naturgut freuen sich auf die „erste Großveranstaltung nach der Hochwasserkatastrophe und den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie“.

Das Naturgut Ophoven veranstaltet am kommenden Sonntag, 20. März, wieder seine traditionelle Wohltätigkeitsauktion mit Kindertrödel. Die Schnäppchenjagd läuft von 11 bis 16 Uhr. Zur Stärkung gibt es Kaffee, Kuchen, frischgebackene Waffeln und andere Leckereien. Ab 13 Uhr findet die Wohltätigkeitsauktion statt: Gutscheine für Wellnessaktionen, Hotelgutscheine und Restaurantbesuche, Eintrittskarten für Museen, Präsentkörbe und vieles mehr werden versteigert.

Zahlreiche Leverkusener Geschäfts- und Privatleute haben laut Naturgut-Team für die Auktion und Tombola gespendet. Besonderes Engagement zeigt auch wieder der „Family Fitness Club“ aus Leverkusen-Schlebusch. Der Inhaber Mario Kück unterstützt die Wohltätigkeitsveranstaltung mit einer Spendenaktion. Jedes Mitglied zahlt einen Beitrag von 10 Euro. Für jedes abgeleistete Training im Zeitraum von einem Monat zahlt Mario Kück einen Euro. Der Erlös der Auktion und des Wohltätigkeitströdels fließt in diesem Jahr in den Weiterbetrieb und den Wiederaufbau des Naturguts sowie in die Finanzierung von Ferienwochen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine.