Bummeln in Opladen Trödel, Mode und Pflanzen beim Herbstmarkt

Zum Herbstmarkt mit Trödel lädt die Aktionsgemeinschaft Opladen am kommenden Wochenende in die Fußgängerzone: Am 7. Oktober ist verkaufslanger Samstag bis 18 Uhr, am 8. Oktober verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Samstag wird der Frischemarkt in den Herbstmarkt integriert, am Sonntag kommen weitere Händler dazu.