Im Sensenhammer : „Trio farfarello“ feiert 40-jähriges Bühnenjubiläum

Leverkusen/Leichlingen Seit 40 Jahren ist die musikalisch so viefältige Band zusammen. Nun gibt es eine wegen der Pandemie abgespeckte Tournee. Am Samstag sind die Musiker im Sensenhammer zu Gast.

Die Zeit der Corona-Beschränkungen haben die Musiker gut genutzt, um ein neues Album „Krönung“ aufzunehmen. Der Titel soll zugleich die Krönung der bisherigen Karriere vermitteln, als auch den Befreiungsschlag aus der pandemischen Klaustrophobie. Teile daraus werden auch in der ehemaligen Schmiedehalle zu hören sein, als Appetitmacher sozusagen. Denn auf der CD finden sich weitere Arrangements, die sich nicht eins zu eins auf die Bühne übertragen lassen, weil sie zusätzlich beispielsweise ein ganzes Streichorchester erfordern. Die Musik entspricht dem, was man von „farfarello“ seit Beginn der 1980er Jahre kennt. Sie ist wild und und ein bunter Stilmix mit Anleihen aus der osteuropäischen Folklore, Rock und Klassik. Beim Live-Konzert in Leverkusen unternimmt die außergewöhnliche Band einen musikalischen Trip durch die vergangenen vier Dekaden mit handgemachten Eigenkompositionen, die durch ihre klassischen Wurzeln geerdet sind. In der Vergangenheit war „farfarello“ in Leichlingen, dem Wohnort von Manni Neumann, besonders präsent mit regelmäßigen Konzerten, unter anderem open Air-Events. Der Geiger freut sich nun nach langer Bühnenabstinenz auf virtuose, auf- wie anregende Momente vor Publikum, zusammen mit seinem kongenialen Gitarrenpartner Ulli Brand. Bassist Urs Fuchs ist dabei der Fels in der Brandung, der das Trio zusammenhält und erdet. In seiner 40-jährigen Geschichte hat farfarello 20 Alben eingespielt und die eigene Musik auf Konzertreisen nach Tschechien, Polen Ungarn und Rumänien exportiert. Die Zusammenarbeit mit Musikern verschiedener Nationalitäten hat das Trio zur Institution für multinationale, kulturübergreifende Musik gemacht.