Polizei sucht Zeugen : Trickdiebe-Paar stiehlt Leverkusererin (93) Geld und Schmuck

Immer wieder haben es Trickdiebe auf Senioren abgesehen, diesmal in Rheindorf. Foto: Shutterstock/EdBockStock

Leverkusen Eine Trickdiebin und ein Trickdieb haben eine 93 Jahre alte Rheindorferin um Schmuck und Bargeld erleichtert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Dienstag gegen 14 Uhr hatten sich die beiden Unbekannten laut Polizeibericht unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Seniorin an der Straße „Pützdelle“ verschafft. Der Mann und die Frau boten der Seniorin an, ihr Schmuck und Antiquitäten abzukaufen. Nach dem Verkauf von etwas Modeschmuck verließen die Beiden die Wohnung. Danach bemerkte die 93-Jährige, dass mehrere hundert Euro Bargeld und weiterer Schmuck aus ihrem Besitz fehlten. Der Mann mit Schnurbart ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug eine dunkelblaue Jeansjacke, eine dunkle Hose und ein dunkles Cappy. Seine Mittäterin ist Ende 30, ist groß, schlank und hat helle Haare. Sie trug einen schwarzen Mantel und eine dunkle Hose.