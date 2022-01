Versuch in Leverkusen : Trickbetrüger kommt mit Geschenk ins Haus

Versuch in Leverkusen

Vorsicht an der Wohnungstür! Foto: Busch Franz-Heinrich/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Leverkusen Die Polizei warnt vor einem Trickbetrüger in Leverkusen, der vorgibt, Geschenke übergeben zu wollen und sich so Zutritt zu Wohnungen verschafft.

Die Masche hat er unter anderem am Mittwoch in Quettingen versucht. Gegen 17.15 Uhr hat er an der Jakobistraße demnach unaufgefordert mit zwei kleinen Päckchen die Küche einer Rentnerin (71) betreten. Die Seniorin hat sich von der Aktion aber nicht beeindrucken lassen. Sie verwies den Mann der Wohnung und rief die Polizei.