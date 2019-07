Treffen mit Minister Scheuer : Covestro und Lanxess bejahen Rhein-Aktionsplan

Leverkusen Klaus Schäfer, Produktionsvorstand vom Kunststoffhersteller Covestro, und Lanxess-Vorstandsmitglied Rainier van Roessel waren beim Treffen mit dem Bundesverkehrsminister auf dem Rhein dabei.

Wie kann der Rhein trotz klimatischer Veränderungen nutzbar bleiben? Welche Schritte dazu notwendig sind, stellten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Industrievertreter am Donnerstag in Köln mit dem „Aktionsplan Niedrigwasser“ vor – auf dem Rhein. Mit dabei Klaus Schäfer, Produktionsvorstand vom Kunststoffhersteller Covestro. Die lange Niedrigwasserphase im Sommer 2018 hatte Covestro vor Herausforderungen gestellt, es gab unter anderem Produktionsausfälle. „Der Rhein ist eine Lebensader für unsere Standorte. Daher ist der heute vereinbarte Plan mit acht definierten Aktionspunkten ein wichtiges Zeichen der Politik und der Industrie, gemeinsam an langfristigen Lösungen zu arbeiten“, sagte er. „Wir sind grundsätzlich auf witterungsbedingte Einschränkungen eingestellt, aber extreme Ereignisse wie 2018 sind nur bedingt durch kurzfristige Verkehrsverlagerung und erweiterte Lagerkapazitäten zu überbrücken.“ Bei Covestro entstanden 2018 Verluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Jährlich werden beim Konzern in NRW rund 2800 Binnenschiffe ent- und beladen. Ein Binnenschiff ersetzt im Schnitt 60 Lkw oder 25 Bahnkesselwagen. Covestro prüft nun etwa, ob verstärkt Flachbodenschiffe eingesetzt sowie zusätzliche Tankkapazitäten geschaffen werden können und ob die Schiffsbeladung/-entladung beschleunigt werden kann, um die Schiffsfrequenz bei Niedrigwasser zu erhöhen.