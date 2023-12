In Leverkusen und Leichlingen Leuchtender Treckerkorso

Leverkusen/Leichlingen · Kleine Lämpchen am großen Gefährt oder Kinderaugen am Straßenrand – was da heller gestrahlt haben dürfte beim mittlerweile traditionellen Treckerkorso? Die Parade der Landwirte in Leverkusen und Leichlingen am zweiten Adventswochenende kam prima an. Und hat einen ernsten Hintergrund.

10.12.2023 , 16:00 Uhr

Strahlende Lichter in dunkler Nacht: Die Treckerparade startete in Imbach. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Große Fahrzeuge mit unzähligen Lichtern – ein Erfolgsrezept. Der Coca-Cola-Truck in der Fußgängerzone Opladen zog früher kurz vor Weihnachten Zuschauer jeden Alters wie ein Magnet an. Seit Pandemiebeginn tut das die strahlende Treckerparade, die im Advent durch Leichlingen und Leverkusen zieht. Ein großartiger Anblick. Und einer mit ernstem Hintergrund. Der Treckerkorso der Landwirte soll in für Bauern immer schwieriger werdenden Zeiten, unter anderem wegen weitere wachsender Bürokratie, auch diese Botschaft rüberbringen: „Es gibt uns Bauern noch. Wir wollen weiter die Bevölkerung versorgen und diesen Beruf ausüben. Der Funke Hoffnung für uns ist da“, fasste Landwirt Friedhelm Kamphausen vor einiger Zeit ganz kompakt zusammen.

