Traumstart fürs Impfen in Leverkusen : Wer ohne Termin kommt, muss abgewiesen werden

War am Montag der Ort für Pionierarbeit in der Stadt: Im Impfzentrum im Erholungshaus wurden die ersten 137 Über-80-Jährigen geimpft. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wärhend anderswo wegen des Wintereinrbuchs oder andere Probleme der Impfstart verschoben werden msuste, leif es in Leverkusen prima, sagen die Akteure. Allein: Menschen ohne Terminvereinbarung in der Hand mussten an der Erholungshaustür kehrtmachen.

Traumstart. Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach macht eine Kunstpause. „Anderswo mussten Starttermine nochmal verschoben und Termine für den nächsten Tag verlegt werden. Hier nicht, hier lief bisher alles sehr geregelt ab. Wir sind vollkommen im Plan, ein hervorragender Start“, betont er am Montag um kurz vor 18 Uhr. Seit vier Stunden ist das Impfzentrum geöffnet. Tim Feister von den Maltesern verkündet den 100. Geimpften. Und auch Wolfgang Hübner vom ärztlichen Leiter-Trio – neben ihm zählen Bettina Schwarz-Lindlar und Bodo Denhoven dazu – ist mehr als zufrieden: „Es läuft rund.“

Nur mit Termin Ein Aber gibt es dennoch: „Wir mussten Menschen abweisen“, sagt Feuerwehrchef und Leiter des Impfzentrums, Hermann Greven. „Es kamen Leute, die noch nicht 80 Jahre alt waren und keinen Impftermin hatten. Dann dürfen wir nach Landeserlass derzeit nicht impfen.“ Auch nicht, wenn es sich um eine Begleitperson eines Impflings handelt, die über 80 ist. Hübner berichtet von einer Über-80-Jährigen, die ihren 95-jährigen Mann begleitete und sich gerne eine Spritze hätte geben lassen, wo sie schon mal da war. „Das kann ich gut verstehen. Aber wir mussten ihr erklären, dass sie leider keinen Termin hat und so auch kein Impfstoff für sie da war.“ Wer wegen des Wetters seinen Termin am Montag nicht einhalten konnte, für den wird der Impfstoff bis Dienstag verwahrt. „Dann werden wir nachimpfen“, sagt Hübner.

Impfstoff Geimpft wird derzeit das Vakzin von Biontech. Dieses habe die Stadt auch bestellt, berichtet Greven.

Impflinge pro Tag In der ersten Woche erwartet das Zentrum zwischen 130 und 140 Impflinge pro Tag. Wann die Anzahl steige, dementsprechend weitere Impfstraßen geöffnet und die Öffnungszeiten erweitert werden müssen, sei noch nicht absehbar. Am Montag verweilt jeder Impfling im Schnitt von der Anmeldung bis zum Verlassen der Impfstelle 51 Minuten im Erholungshaus.

Parken Gäste des Impfzentrums dürfen gratis auf dem Erholungshaus-Parkplatz parken (Tickets werden entwertet).