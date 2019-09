Berufskolleg Opladen : Trainingsstunde für die Selbstsicherheit

Leverkusen Rund 1000 Schüler aus der Region informierten sich im Berufskolleg Opladen über Ausbildungschancen.

Rund 400 Bewerbungen erhält Carsten Ludwig jedes Jahr. Zu vergeben hat der Schulleiter der Krankenpflegeschule des Klinikums Leverkusen allerdings immer nur 25 Plätze. „Die Hälfte der Bewerber sortieren wir nach der schriftlichen Bewerbung aus“, sagt Ludwig nüchtern. Damit das Veronika (19) und Julia (18) nicht passiert, sitzen die beiden jungen Frauen am Samstagvormittag bei Ludwig in einer Bewerbungsgespräch-Simulation.

Die Schülerinnen des Berufskollegs absolvieren derzeit ihr Abitur mit Schwerpunkt Gesundheit und würden im Anschluss gerne eine Ausbildung in der Pflege anschließen. Doch die Möglichkeiten sind vielfältig, und so genau wissen beide eben noch nicht, wohin es beruflich gehen soll. Den Tag der Bewerbung nutzen sie, um sich ausgiebig zu informieren.

„Solche Messen sind eigentlich gut, um auch neue Sachen kennenzulernen“, urteilt Julia. Sie fühle sich häufig überfordert bei der großen Auswahl an Möglichkeiten. „Man möchte sich ja auch nicht falsch entscheiden, und ich habe das Gefühl, dass es immer noch was Besseres gibt, was ich noch nicht kenne.“ Freundin Veronika dagegen weiß, dass sie gerne in Richtung Pädiatrie gehen würde. Bei Carsten Ludwig will sie sich noch Tipps für ein mögliches Bewerbungsgespräch im Klinikum holen.