In Leverkusen rollt der Ball Trainingsauftakt an der BayArena

Trainingsauftakt an der BayArena. Nach Abschluss der Leistungsdiagnostik rief Meistertrainer Xabi Alonso am Montag seine Spieler zur ersten Trainingseinheit zusammen. Der Kreis blieb überschaubar, da es für die EM-Teilnehmer noch eine Schonfrist gibt. Das erste Testspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen steht am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr auf dem Programm. Sein offizielles Trainingslager absolviert Bayer 04 dann vom 28. Juli bis zum 2. August in Donaueschingen im Schwarzwald. Das Quartier wird im Hotel „Der Öschberghof“ sowie im Trainingscenter des ortsansässigen Klubs SV Aasen bezogen, wo im vergangenen Jahr noch der Premier League-Klub FC Liverpool mit Cheftrainer Jürgen Klopp zu Gast war. Zum Abschluss des Trainingslagers wird das Team von Donaueschingen aus nach Frankreich reisen. Dort steht am Samstag, 3. August, um 16 Uhr ein Testspiel beim Spitzenklub RC Lens an. Vier Tage später folgt ein weiterer Vergleich für die Werkself, dann in England. Der Test beim FC Arsenal um den ehemaligen Bayer 04-Profi Kai Havertz wird am Mittwoch, 7. August, um 19 Uhr (18 Uhr Ortszeit) im Londoner Emirates Stadium angepfiffen.