Traditionsbäckerei in Opladen in dritter Generation Nöres wird 90

Rückblick: Es begann 1934, als Bäckermeister Johann Nöres und Ehefrau Christine in einem Schieferhaus an der Düsseldorfer Straße 11 ein Café mit der Aufschrift „Dampfbäckerei – Conditorei" eröffneten. Nach Kriegsende waren die Besitzer in der Backstube mit zehn Mitarbeitern rund um die Uhr beschäftigt, um die Bürger mit Brot zu versorgen. Da war es extrem hilfreich, dass eine Stromleitung für den neuen Elektro-Ofen vom Remigius-Krankenhaus direkt zur Bäckerei verlegt werden konnte. Als das Gebäude wegen Kriegsschäden abgerissen werden musste, entstand an selber Stelle das heutige Café mit Backstube. Bäckermeister Hans Nöres und Ehefrau Gisela arbeiteten in zweiter Generation unermüdlich, um den Traditionsbetrieb zu erhalten und voranzubringen. Und auch Jörg Nöres hat mit seinem 16-köpfigen Team noch viel vor.