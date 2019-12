Weihnachten in der Fußgängerzone : Gesang mit Gina aus hunderten Kehlen

Opladen Das traditionelle Weihnachtssingen in Opladen nahm seinen Anfang vor 25 Jahren.

Es brauchte einen kurzen Augenblick, bis der Schall der Trompete durch die angeregten Gespräche der Weihnachtsmarktbesucher in Opladen drang. Dann aber stimmte ein Chor aus rund 100 Kehlen mit in die weihnachtlichen Gesänge ein. Das alljährliche Singen mit Gina ist in der Weihnachtszeit eine beliebte Tradition in Opladen. Und so versammelten sich auch nach inzwischen zehn Jahren Freunde und Familien in der Fußgängerzone, um gemeinsam zu singen.